وزارة الاوقاف في اقليم كوردستان تحدد خطبة المساجد

2024-02-23 16:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت هيئة تحديد خطبة الجمعة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان انها ستحدد خطب ايام الجمعة ويجب على الخطباء الالتزام بها. وقال رئيس الهيئة بشير حداد في تصريح لقناة الثامنة انه سيتم تحديد موضوعين لخطباء الجمعة، ويجب عليهم الالتزام بهما. واضاف حداد ان هيئة في وزارة الاوقاف ستقوم بالاشراف على خطب الجمعة، وسيختارون بالاستشارة مع رجال الدين موضوعين، بهدف تنظيم خطب الجمعة، مؤكدا ان وزارة الاوقاف ستقوم بالتحقيق مع اي خطيب لايلتزم بالتعليمات. واوضح رئيس الهيئة العليا لخطبة الجمعة ان الخطباء بامكانهم الاشارة الى المواضيع المطروحة في المحافظات والمناطق على هامش خطبتهم الرئيسية. وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون