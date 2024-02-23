2024-02-23 16:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حوالي 30 متظاهرا داعما للقضية الفلسطينية تسللوا إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو، داعين إلى وقف إطلاق النار في غزة. وكان بايدن في فندق فيرمونت، حيث التقى في وقت سابق بأرملة وابنة المعارض أليكسي نافالني، الذي أعلنت إدارة السجون الروسية وفاته. واختلطت […]

ظهرت المقالة متظاهرون يقتحمون فندقا كان يقيم فيه بايدن مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار في غزة أولاً على ايرث نيوز.