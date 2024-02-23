2024-02-23 16:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة ، تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في محافظة الديوانية. وذكر بيان للأمن الوطني تلقته “ايرث نيوز”، أنه “بعد ورود بلاغ عن حالة خطف لمواطن في محافظة الديوانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وإستناداً إلى الجهد الفني والميداني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من تحديد مكان المختطف”. واضاف […]

ظهرت المقالة في الديوانية..تحرير مختطفاً والقبض على خاطفيه أولاً على ايرث نيوز.