مستشار رئيس الوزراء: الحكومة أوفت بوعدها بإعادة تشغيل مصفى بيجي

2024-02-23 16:12:01 - المصدر: واع





بغداد – واع

علق مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الجمعة، على افتتاح مصفى بيجي، فيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوفت بوعدها وأصبح المصفى ينتج اكثر من 150 الف برميل يوميا.

وقال الناصري في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "بعد إسترجاع معدات مصفى بيجي المسروقة قبل أشهر، شكك كثيرون بوعود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشغيل المصفى".

واضاف: "اليوم أوفت الحكومة بوعدها وأصبح المصفى ينتج اكثر من 150 الف برميل يوميا، فضلا عن توفير نصف المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من خارج العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح ، اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي.