الدولار يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2024

2024-02-23 16:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في العام الحالي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأمريكية.

وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى يونيو/ حزيران أو في وقت لاحق من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.96 نقطة لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر بنحو 0.28 بالمئة.

واستقر اليورو في أحدث التداولات عند 1.0823 دولار.



