الموارد: خطط لإنعاش الأهوار في 3 محافظات

2024-02-23 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن خطط لإنعاش الأهوار في 3 محافظات، فيما حددت أسباب انحسار المياه فيها.وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة حسين علي حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع القطاعات المعنية بالمياه ومن ضمنها قطاع الأهوار تتأثر بالإيرادات المائية الواردة من دول المنبع حيث تأتي 80-85% من واردات العراق من الخارج".وأضاف، أن "الإيرادات تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة قيام دول المنبع بتنفيذ العديد من المشاريع على نهري دجلة والفرات، ما انعكس سلبا على الأهوار وقطاع الزراعة بشكل كبير".وأضاف، أن "وزارة الموارد المائية ومن خلال مركز إنعاش الأهوار نفذت خطة لتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظات ذي قار والبصرة وميسان؛ لتأمين الحد الأدنى من التدفقات المائية للأهوار بتلك المحافظات".وأشار، إلى أن" الوضع المائي تحسن في الوقت الراهن ووصلت إيرادات مائية جيدة إلى الأهوار".ولفت، إلى أن "كثرة التجاوزات أثرت بشكل كبير على تدفق المياه لبعض الأهوار لاسيما في محافظة ميسان"، داعيا الحكومة المحلية لمعالجة التجاوزات؛ لضمان ديمومة واستمرار وصول المياه إلى الأهوار.