العبودي يعلن جاهزية الجامعات لتقديم الخدمات التعليمية لديوان الرقابة المالية

2024-02-23 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، جاهزية الجامعات واستعدادها لتقديم الخدمات التعليمية ذات الأثر المباشر في بيئة الأداء المهني لديوان الرقابة المالية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي المحاسب القانوني عمار صبحي خلف والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا إمكانات التعاون والتنسيق والتكامل وتعضيد المجالات التخصصية التي تقدمها المؤسسات الجامعية العراقية على صعيد الدراسات المحاسبية والمالية".وأعرب وزير التعليم- بحسب البيان- "عن جاهزية الجامعات واستعدادها لتقديم الخدمات التعليمية ذات الأثر المباشر في بيئة الأداء المهني لديوان الرقابة المالية الذي يضطلع بمهام جديرة بالدعم والإسناد الوطني وتمكين العاملين فيه من الشهادات العليا التخصصية التي تسهم في تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011".وختم البيان، أن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي أكد أهمية التكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير المناخات اللازمة لتطوير عمل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة".