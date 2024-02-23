شباب غاز الشمال يقهر نظيره زاخو بهدفين لهدف واحد

2024-02-23 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق شباب غاز الشمال، يوم الجمعة، فوزا مهماً على نظيره شباب فريق زاخو عندما تغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب غاز الشمال.

وتمكن لاعبو شباب غاز الشمال من السيطرة على مجريات الشوط الأول حيث تمكن لاعبوه من تسجيل هدفين دون رد لينتهي الشوط الأول بهدفين غاز الشمال دون تمكن فريق زاخو من تسجيل أي هدف.

وفي بداية الشوط الثاني تمكن شباب زاخو من تسجيل هدفهم الوحيد وظل لاعبي غاز الشمال مسيطرين على مجريات الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهدفين لصالح غاز الشمال مقابل هدف واحد لشباب زاخو.

وتأتي المباراة ضمن بطولة اندية شباب العراق تحت سن 20 والتي يشارك فيها العديد من الاندية العراقية وممثل كرة كركوك هو غاز الشمال.