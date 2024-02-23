2024-02-23 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد جديد في البحر الأسود ومنطقة العملية العسكرية الخاصة. وزعم زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية، “ستنفذ ذلك”، وبأنها “ستفاجئ” روسيا في هجومها المذكور. في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماعه مع الرئيس فلاديمير […]

ظهرت المقالة زيلينسكي يعلن عن هجوم مضاد جديد للقوات الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.