مهرجان بعدة فعاليات.. الطائرات الورقية تحلق في أعالي حدائق ابو نؤاس (صور)

2024-02-23 18:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم على حدائق ابو نؤاس في العاصمة العراقية، يوم الجمعة، مهرجان بغداد للطائرات الورقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "مهرجان بغداد للطائرات الورقية انطلق على حدائق ابو نؤاس بالقرب من تمثال شهريار وشهرزاد، من الساعة الثالثة ظهرا وسيستمر إلى الساعة التاسعة مساءً".

واشار مراسلنا إلى أن "السفير البريطاني حضر المهرجان في انتشار أمني كثيف".

وأضاف أن "المهرجان يتضمن عدة فعاليات منها عروض مسرحية ولعبة الطائرة الورقية وبازار".

ولفت مراسلنا الى "حضور العشرات من العوائل العراقية".