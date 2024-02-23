الصحة: دليل علاج الثلاسيميا سيرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة

2024-02-23 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إطلاق دليل العلاج الطبي لمرضى الثلاسيميا سيرفع جودة الخدمات المقدمة ويقلل من نسب الأخطاء الطبية والاختلافات العلمية".وقال مدير مديرية المراكز التخصصية في وزارة الصحة عبادي عبد الحسن، لوكالة الانباء العراقية،(واع): إن "مديرية المراكز التخصصية في وزارة الصحة، وبإشراف وتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أقامت في وقت سابق احتفالية للإعلان عن دليل العلاج الطبي لمرضى الثلاسيميا ولأول مرة في العراق وبوقت قياسي".وأضاف عبد الحسن، أن" هذا الدليل سيساهم في إيجاد منهج موحد لجميع المراكز الموجودة في العراق، والتي يفوق عددها 24 مركزا لعلاج الثلاسيميا، كذلك فإنه سوف يقلل من نسب الأخطاء الطبية والاختلافات العلمية".وتابع، أن "البرنامج سوف يساهم في حساب كمية الأدوية المصروفة، وتقدير الحاجة وسيختصر لنا العمليات الإدارية والحسابية، إضافة الى ان هذه البرامج والأدلة ستساهم في تحسين جودة وفعالية الخدمة الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة".

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