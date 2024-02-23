2024-02-23 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو خطة “لمرحلة ما بعد الحرب” تنص على احتفاظ إسرائيل ب”السيطرة الأمنية” في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية “مسؤولون محليون” بعد تفكيك حماس. ورفضت السلطة الفلسطينية على الفور الاقتراح الذي اطلعت وكالة فرانس برس على تفاصيله. وتنص الوثيقة التي عرضها نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، على […]

ظهرت المقالة نتنياهو يقترح خطة لما بعد الحرب على قطاع غزة أولاً على ايرث نيوز.