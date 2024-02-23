2024-02-23 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من تنفيذ عمليَّات ضبط لمُتَّهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلاً عن رصد هدر أكثر من أربعمائة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار ببيان تلقته ايرث نيوز إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى […]

ظهرت المقالة النزاهــة: ضبط متهـمين بالـرشــوة والتلاعــب وهــدر 426 مليون دينار في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.