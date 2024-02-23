2024-02-23 18:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تخوض الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “صيد العقارب”، والذي تقدم خلاله نفس النمط التي دأبت على تقديمه خلال السنوات الماضية، وهي المرأة القوية التي تنتقم بوحشية من الرجال اللذين ظلموها. وتظهر غادة عبدالرازق خلال أحداث “صيد العقارب” في دور ابنة الفنان أحمد ماهر، الرجل الصعيدي الذي انتقل للعيش بالقاهرة، […]

ظهرت المقالة “صيد العقارب”.. غادة عبد الرازق تصر على الانتقام من الرجال في مسلسلاتها أولاً على ايرث نيوز.