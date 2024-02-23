غارات تركية تضرب 3 مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

2024-02-23 18:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة بأن الطائرات التركية نفذت غارات على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في منطقة ناحية جمانكي شمال دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية جمانكي شمال دهوك، تعرضت للقصف ثلاث مرات خلال يوم الجمعة، حيث تم استهداف مناطق في جبل كارة المطل على ناحية جمانكي في الضربتين الأولى والثانية".

وأوضح المصدر أن "الضربة الثالثة تم توجيهها بشكل اكبر لمواقع للمسلحين في جبل خيري شمال الناحية دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم".

ويوم أمس الخميس، أفاد شهود عيان في دهوك، بأن طائرات تركية قصفت دمرت مشروعاً مخصصاً لتأمين المياه للماشية شمالي المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت في ساعات الصباح الأولى اليوم مشروعاً للمياه مخصص لسقي الأغنام والماشية في منطقة العمادية شمالي دهوك، وتم تدميره بالكامل من قبل الطائرات".