2024-02-23 18:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع استمرار الحديث عن ارتفاع اسعار اللحوم في العراق، الا ان متوسط سعر كيلوغرام اللحم "بعيدًا عن الصدمات المفاجئة" يعد ثابتًا نوعا ما، فيما تستعرض "بغداد اليوم" في هذا التقرير، مقارنة العراق مع بلدان العالم بسعر كيلوغرام اللحم الاحمر.

ويحل العراق بالمرتبة 53 عالميًا من اصل 95 دولة حول العالم بمؤشر أسعار اللحوم، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الاحمر 11 دولارا، بحسب تصنيف مؤشر نيمبو.

بالمقابل، تأتي سويسرا بالمرتبة الاولى بسعر كيلوغرام اللحم الاحمر وبسعر 55 دولارًا للكيلوغرام الواحد، فيما تأتي نيجيريا بالمرتبة الاخير بسعر كيلوغرام لحم احمر يبلغ اقل من 2 دولار للكيلوغرام الواحد.

وعلى المستوى العربي، جاء العراق بالمرتبة السادسة بعد كل من الجزائر، فلسطين، السعودية، مصر، الاردن، تونس.