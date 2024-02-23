الحشد الشعبي يعلن دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية حيز التنفيذ

2024-02-23 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الجمعة، دخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية حيز التنفيذ.وقال الحمداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر (عج) دخلت حيز التنفيذ، اليوم"، مبينا، أن "القطعات دخلت حالة الإنذار في محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات المشمولة بالخطة".وأضاف، أن "هيئة الحشد الشعبي وضعت خطة مرنة لتأمين الزيارة وحركة الزوار في داخل وخارج كربلاء المقدسة"، مشيرا، إلى أنه "تم تنفيذ العديد من العمليات الاستباقية الخاصة في المناطق التي يحتمل أنها تشكل تهديدا".وأشار الحمداني، إلى أن "الحشد الشعبي وضع أيضا خطة خدمية من الطبابة والنقل ودعم المواكب الحسينية، فضلا عن الجهد الإعلامي"، لافتا، إلى أن "الخطة الأمنية والخدمية تجري بإشراف قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا للإشراف على الزيارات بالتنسيق والتعاون مع القوات الأمنية والعتبات المقدسة".