دهوك يفوز بثنائية على كربلاء في دوري نجوم العراق

2024-02-23 19:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق كربلاء يوم الجمعة، بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دهوك عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق دهوك هدفه الأول في الدقيقة 52 عن طريق المحترف عماد اللواتي، وسجل دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب زياد احمد، وقلص كربلاء النتيجة بعد تسجيل علي صالح، هدفاً لفريقه في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب كربلاء محمد كريم باشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجهه في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول من المباراة بعد اعاقته مهاجم دهوك المنفرد ليكمل كربلاء اكثر من 85 دقيقة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من اياد مزاحم حكم ساحة، ويساعده كل من نوار صالح مساعدا أولا، وشاكر خالد اديب مساعدا ثانيا، واوميد مصطفى حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "فار".