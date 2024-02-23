2024-02-23 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، القبض على مسافرين اثنين بحوزتهما (88) بطاقة ماستر كارد معدة للتهريب في منفذ عرعر.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" مديرية منفذ عرعر الحدودي بواجب مشترك مع مركز الكمارك وشرطة الكمارك من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والبضائع تمكنت من القاء القبض على مسافرين (2) عراقيين بحوزتهم بطاقات ماستر كارد عددها (88) بطاقة مخبأة دون التصريح عنها".وأضاف البيان، أنه" تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين الى مركز شرطة كمرك عرعر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما".