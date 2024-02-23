القبض على مسافرين اثنين بحوزتهم (88) بطاقة ماستر كارد معدة للتهريب في منفذ عرعر

2024-02-23 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، القبض على مسافرين اثنين عراقيين بحوزتهم (88) بطاقة ماستر كارد معدة للتهريب في منفذ عرعر. وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “تمكنت مديرية منفذ عرعر الحدودي بواجب مشترك مع مركز الكمرك وشرطة الكمارك من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والبضائع من القاء القبض على مسافرين اثنين عراقيين بحوزتهم […]

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