2024-02-23 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير هيئة استثمار المثنى؛ على إثر ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان تلقته ايرث نيوز بأنَّ “قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام المشكو منه مدير هيئة استثمار المثنى؛ لقيامه بالمُوافقة […]

ظهرت المقالة النزاهة تعلن استقدام مدير استثمار المثنى أولاً على ايرث نيوز.