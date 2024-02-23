بايدن يعلن عقوبات جديدة على روسيا لجعل بوتين “يدفع ثمنا أعلى”

2024-02-23 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان الجمعة فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، متعهدا جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يدفع ثمنا أعلى” للحرب في أوكرانيا ولوفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن. وحذر بايدن في بيان صدر بمناسبة مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، من أنه “إذا لم يدفع […]

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