2024-02-23 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الجمعة، عن بدء سريان الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان. وقال الحمداني في تصريح لموقع الحشد الشعبي تابعته ايرث نيوز: إن “الخطة الامنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان الخاصة باحياء ذكرى مولد الامام المهدي المنتظر (عج) دخلت حيز التنفيذ، اليوم الجمعة”، مبينا […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يعلن بدء سريان الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية أولاً على ايرث نيوز.