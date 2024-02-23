ركلة جزاء مثيرة تنهي مبكرا مباراة القاسم والجوية.. وتوضيح للانسحاب من الملعب (فيديو)

2024-02-23 21:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تسبب قرار حكم لقاء القاسم والقوة الجوية في منح ركلة جزاء للأخير بانسحاب الفريق الأول (القاسم) من المباراة التي اقيمت على ملعب المدينة الدولي ببغداد مساء اليوم الجمعة (23 شباط 2024).

واعتبر القاسم خاسراً بنتيجة 0-3 كعقوبة لترك المباراة أثناء اللعب وبذلك يعزز الجوية صدارته للدوري برصيد 40 نقطة.

وأثار حكم اللقاء (سالم عامر) الجدل لمنحه ركلة جزاء الى الجوية في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعدما اصطدم مهاجم الفريق أيمن حسين مع الحارس الخصم داخل منطقة الجزاء سقط على اثرها اللاعب (حسين) على الأرض بعد ان شاهد ضياع الهدف الذي انقذه مدافع فريق القاسم.

وعلى إثر ذلك احتج لاعبو القاسم على قرار الحكم وخروجهم من أرضية الملعب ورفضهم العودة للمباراة لينهي الحكم اللقاء في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وأكد مدرب نادي القاسم علي جبار، أن قرار انسحاب فريقه أمام الجوية "إداري وليس فنياً".

وقال جبار عقب انسحاب فريقه في تصريح متلفز إن "القرار جاء نتيجة احتساب ركلة جزاء مشكوك بصحتها".

وأضاف، أن "الفريق قدم شوطا جيدا وتمكن من خلق أكثر من فرصة أمام القوة الجوية".

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