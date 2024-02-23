الزراعة: خطة لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني في الأراضي الصحراوية

2024-02-23 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن إعداد خطة لمواجهة شح المياه عبر الاستثمار في الأراضي الصحراوية، وفيما أشارت إلى وجود مشاريع زراعية كبرى لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، كشفت عن توجه لدعم الإنتاج النباتي والحيواني في الصحراء.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعدت خطة لمواجهة شح المياه منها الاستثمار في الأراضي الصحراوية التي تعتمد على المياه الجوفية من خلال تقنيات الري الحديثة".وأضاف الجبوري، أن "العديد من المشاريع الزراعية الكبرى أقيمت في الأراضي الصحراوية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى زراعة النخيل وأشجار الزيتون وكذلك محاصيل الخضار الصيفية والشتوية".وأشار إلى أن "الزراعة تتجه نحو دعم الإنتاج النباتي، وهناك عدة مشاريع استثمارية متكاملة للإنتاج الحيواني في عدة مناطق في الأراضي الصحراوية منها محاصيل علفية بالإضافة إلى مشاريع دواجن أو تسمين عجول أو أبقار لرفد الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية التي تسد حاجة البلاد".