2024-02-23 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي القاسم، يوم الجمعة، عن عدم خوضه أي مباراة في دوري نجوم العراق، وذلك بعد انسحابه من مباراة الفريق أمام القوة الجوية، مؤكداً أنه سيستمر بقراره في حالة وجود الـVAR وحكامه.

وقال نادي القاسم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يبدو أن حكام الـ(VAR) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق، ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الـVAR، رغم إننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج انت الحكم".

وتابع النادي في بيانه،: "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها انها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الـVAR، مما اضطرنا إلى الإنسحاب من المباراة في الدقيقة 35 من المباراة احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وافّقدنا قرابة الـ15 نقطة، وانهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة.

وأضافت أن "إدارة نادي القاسم وبعد هذا الظلم قررت عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الـVAR وحكامه، وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".

وانسحب فريق القاسم من مباراته أمام القوة الجوية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد اعتراض مدير فريق القاسم حميد نعيم على احتساب حكم المباراة سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساءً ومشت المباراة طبيعية حتى الدقيقة 29 لينهي حكم اللقاء المباراة بعد انتظار تاركا القرار النهائي لاتحاد الكرة.

وانسحب القاسم من المباراة احتجاجا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

وبعد انتظار حكم اللقاء الفترة القانونية انهى سالم عامر المباراة في الدقيقة 38.