المباراة استمرت 38 دقيقة.. انسحاب القاسم امام القوة الجوية احتجاجا على قرار الحكم

2024-02-23 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انسحب فريق القاسم من مباراته أمام القوة الجوية بعد اعتراض مدير فريق القاسم حميد نعيم على احتساب حكم المباراة سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساءً ومشت المباراة طبيعية حتى الدقيقة 29 لينهي حكم اللقاء المباراة بعد انتظار تاركا القرار النهائي لاتحاد الكرة.

وانسحب القاسم من المباراة احتجاجا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

وبعد انتظار حكم اللقاء الفترة القانونية انهى سالم عامر المباراة في الدقيقة 38.