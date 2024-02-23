2024-02-23 21:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، أن انتقال ملف امن ديالى الى وزارة الداخلية سيكون جاهزا خلال شهر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتقال ملف امن ديالى الى وزارة الداخلية وتشكيلاتها سيصبح جاهزا خلال شهر بانتظار موعد نقله رسميا وفق التعليمات الرسمية، خاصة وان هناك لجنة عليا هي المعنية بتحديد التوقيتات وتنظيمها بين المحافظات لكن في كل الاحوال الامر محسوم خلال 2024".

واضاف، ان "قيادة عمليات ديالى ستبقى ضمن هيكليتها دون اي تغيير"، لافتا الى ان "قطعات الجيش ستشرع بخطط الانتقال الى محاور واعادة الانتشار وفق خطط مركزية من قبل وزارة الدفاع من اجل مسك الاطراف والانتقال صوب العمق".

واشار الى ان "انتقال الجيش الى المحاور والاطراف سيعزز من مهمة الاحزمة الامنية خاصة في المناطق المحررة ويضمن مرونة عالية كما ان تشكيلات الشرطة باتت على قدر كبير من القدرة والكفاءة في ادارة اي تحديات امنية طارئ".

وتسلمت الداخلية الملف الامني في 7 محافظات، فيما ستشرع بتسلم الملف الامني لـ 4 محافظات خلال الايام المقبلة، وهي ديالى، الانبار، نينوى، صلاح الدين، ليكون المجموع 11 محافظة، مع ترحيل 4 محافظات الى العام المقبل 2025.