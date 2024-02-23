إحباط محاولة إدخال 12 كغم من المخدرات عبر شط العرب

2024-02-23 21:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أحبطت قوات الحدود اليوم الجمعة (23 شباط 2024) محاولة إدخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة في ثاني عملية من نوعها خلال اليوم.

وأفاد بيان لقيادة حرس الحدود تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "واستمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، وللمرة الثانية خلال هذا اليوم، احبطت مفارز الفوج الرابع في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب".

وأضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق صباح اليوم عن ضبط 25 كغم من مادة "الكرستال" المخدرة بحيازة تاجر دولي في الحدود بين محافظتي واسط وميسان.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود وفرقة التدخل السريع ضبطت 25 كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة بحيازة تاجر دولي في الحدود بين واسط وميسان".