2024-02-23 21:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 17 متهماً بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد وبابل.وذكرت القيادة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة المطلوبين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، أسفرت عن تمكن قطعاتنا بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 17 متهماً بمواد قانونية تنوعت بين (سرقة وحيازة أسلحة غير مرخصة واعتداء عمد والتهديد ومشاجرة وتزوير والبناء في الأراضي الزراعية) في مناطق (الشعلة والبياع والدورة وعرب جبور والشرطة الخامسة والحرية) ببغداد، ومنطقة (جبلة والإسكندرية) بمحافظة بابل".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".