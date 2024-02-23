2024-02-23 21:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حصلت وكالة “ايرث نيوز” على لائحة الانضباط في دوري نجوم العراق والتي تفسر عقوبات الانسحاب من المباريات. وقرر نادي القاسم، الانسحاب من مباراته أمام القوة الجوية في دوري نجوم العراق عند الدقيقة 31 احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبها الحكم ضدهم. وأدناه لائحة الانضباط التي تؤكد بأن الفريق المنسحب يعتبر خاسراً بنتيجة 3-0 مع […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. الانسحاب يكلف فريق القاسم 20 مليون دينار أولاً على ايرث نيوز.