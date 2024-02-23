2024-02-23 21:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال الممثل التونسي ظافر العابدين إن زواجه من امرأة أجنبية لا يعني أنه لا يفضل النساء العربيات، مؤكدًا أنه مجرد “نصيب”. وأضاف في لقائه مع برنامج “تفاعلكم” أنه وجد في زوجته الشريكة المناسبة له، موضحًا أنها تفهمه جيدًا، والتفاهم هو العنصر الأساسي في الزواج. وخلال اللقاء، تطرق ظافر العابدين للحديث عن التحرش، قائلًا إن الرجال […]

ظهرت المقالة ظافر العابدين: الرجال يتعرضون للتحرش.. وحب النساء لي “نعمة من الله” أولاً على ايرث نيوز.