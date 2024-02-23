2024-02-23 21:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره السعودي في تصفيات آسيا المزدوجة. وتواجه المنتخبان على قاعة الشعب في العاصمة بغداد اليوم الجمعة. وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 64-58 ليخفق وطني السلة في استغلال عاملي الأرض والجمهور. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد أن سمح الاتحاد العراقي لكرة السلة بأن يكون الدخول بشكل مجاني.

ظهرت المقالة العراق يخسر أمام السعودية في تصفيات آسيا المزدوجة لكرة السلة أولاً على ايرث نيوز.