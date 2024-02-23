2024-02-23 21:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد نادي القاسم الرياضي، أن فريقه الكروي، انسحب من مباراته أمام القوة الجوية في دوري نجوم العراق بسبب الظلم التحكيمي. وذكر النادي في بيان أن “حكام ال ( VAR ) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق، ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى ال […]

ظهرت المقالة نادي القاسم: انسحبنا أمام الجوية بسبب الظلم التحكيمي ولن نلعب بوجود الفار أولاً على ايرث نيوز.