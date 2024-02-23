2024-02-23 22:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بمصرع منتسب في قوات الزيرڤاني بصعقة كهربائية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منتسبا لقوات زيرڤاني يدعى (مجيد سعيد) لقي مصرعه، اليوم، بعد اصابته بصعقة كهربائية في محور خازر قرب الموصل".

وأضاف أن "العنصر حاول رفع علم كوردستان في المحور واصابته صعقة كهربائية أودت بحياته"، مشيراً إلى انه "من أهالي محافظة كركوك".

وتُعد قوات زيرڤاني قوة شرطة عسكرية تخضع لحكومة إقليم كوردستان، وهي جزء من البيشمركة وتابعة لوزارة الداخلية للإقليم، مهمتها حماية أمن الحكومة وتقديم الدعم لقوات الشرطة والبيشمركة.