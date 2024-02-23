الصحة تعلن خطة زيارة النصف من شعبان

2024-02-23 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة ، عن خطة الاسناد الطبي الطارئ بمناسبة زيارة النصف من شعبان .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية واشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اعلنت وزارة الصحة عن خطتها الطبية الخاصة بزيارة النصف من شعبان والتي توافق يوم الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1445 هـ الموافق 25 شباط 2024 وستنفذ من قبل الوزارة ودوائر وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية وذات العلاقة وتهدف الى تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية للزائرين في كربلاء المقدسة ومدينة الكاظمية المقدسة".وأضاف، أن "الخطة تتضمن ارسال عجلات الاسعاف الى محافظة كربلاء المقدسة والطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة ونشر المفارز الطبية والمستشفيات المتنقلة وتعزيز رصيد الادوية وتجهيز المؤسسات الصحية وتهيئة ردهات الطوارئ في مستشفيات كربلاء المقدسة والمستشفيات الساندة ونشر الرسائل والارشادات الصحية ومتابعة الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتقليل الاجازات لجميع الملاكات الطبية والصحية والادارية بمناسبة الزيارة المقدسة".