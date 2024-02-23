2024-02-23 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت دراسة حديثة بأن النساء يفسّرن الرموز التعبيرية “الإيموجيز” بطريقة مختلفة عن الرجال، وفق ما نشرته صحيفة “الإندبندنت”. ويرجع العلماء ذلك إلى أن هذه الرموز يمكن أن تكون غامضة، ويمكن أن ينظر إليها بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفين، تبعا للجنس والثقافة والعمر. وشملت الدراسة التي أجرتها جامعة نوتنغهام 523 شخصًا بالغًا، 49% […]

ظهرت المقالة دراسة: النساء يختلفن في تفسير “الإيموجيز” عن الرجال أولاً على ايرث نيوز.