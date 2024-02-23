يساعده حبيب جعفر.. عباس عبيد مدربا لنفط ميسان بدلا عن هيثم الشبول

2024-02-23 23:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط ميسان عن الجهاز الفني الجديد لفريقها الكروي الجديد خلفا للجهاز الفني المستقيل بقيادة هيثم الشبول.

وقال عضو المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان مهند اللامي لوكالة شفق نيوز ان الكادر التدريبي لنادي نفط ميسان الجديد سيتألف كل من المدرب عباس عبيد مدربا اول وحبيب جعفر مساعدا وابراهيم سالم مدربا للحراس.

واضاف ان الادارة قررت الإبقاء على مساعدي المدرب المستقيل الأردني هيثم الشبول محمد علي كريم وضياء سالم كمساعدين مع الكادر الجديد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد سيحضر يوم غد السبت أو بعد غد الأحد لإنجاز العقد وتسلم مهمة تدريب كرة نفط ميسان.

وفاز فريق نفط ميسان على مضيفه الحدود، اليوم الجمعة، في منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم تحت قيادة المساعد محمد علي كريم.

وبفوز اليوم قفز نفط ميسان للمركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وكان نادي نفط ميسان اعلن امس الخميس عن اعتذار المدرب هيثم الشبول ومدرب الحراس عبد الرؤوف الكتة بشكل رسمي عن تكملة المشوار فريق نادي نفط ميسان بعد النتائج غير الملبية للطموح.