2024-02-23 23:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي القاسم، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، انسحابه من منافسات دوري نجوم العراق (المحترفين).

وانسحب القاسم من المباراة التي تجمعه ضد القوة الجوية، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري العراقي.



وذكر نادي القاسم، عبر بيان تلقته "بغداد اليوم"، "يبدو أن حكام الـ(VAR) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق".

وأضاف: "في المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الـ VAR، رغم إننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم".

وتابع: "اليوم تُعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها أنها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الـ VAR، ما اضطرنا إلى الانسحاب من المباراة في الدقيقة 35 من المباراة احتجاجًا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق".

واستكمل البيان: "ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة، وافقدنا قرابة الـ15 نقطة، وأنهى الحكم المباراة بعد مرور 9 دقائق من انسحابنا، ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة".



وأتم: "بعد هذا الظلم قررت إدارة الفريق عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الVAR وحكامه وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".

وكان فريق القاسم يحتل قبل المباراة المركز 16 بجدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 14 نقطة، فيما كان يتصدر فريق القوة الجوية المسابقة بـ37 نقطة.



ويلتقي فريق القوة الجوية في الجولة المقبلة نظيره نفط الجنوب يوم الجمعة 1 مارس/ آذار المقبل، فيما يلتقي فريق القاسم نظيره كربلاء باليوم ذاته.