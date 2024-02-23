بعيدا عن تقسيم المناصب.. اعضاء مجلس محافظة كركوك يجتمعون لتقريب وجهات النظر

2024-02-23 23:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، يوم الجمعة، عن عقد لقاء بين جميع الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس، وجرى مناقشة وجهات النظر بين جميع الكتل.

وقال رمزي لوكالة شفق نيوز : إن" أعضاء مجلس محافظة كركوك الفائزين من الكورد والتركمان والعرب عقدوا جلسة في منزل العضو العربي ظاهر العبيدي"، لافتا الى ان "هذا الاجتماع كان لتقريب وجهات بين الكتل الفائزة ولم نناقش موضوع تقاسم السلطات ومن سيكون المحافظ".

وأشار إلى أن" هذه اللقاءات تحمل معاني مهمة وهي أن الأعضاء الفائزين سيعملون على تقديم كل ماهو صالح لاهالي كركوك من خدمات ومشاريع"، مضيفا إن "الجلسة لم تتطرق لمواضيع تقاسم السلطات ولا طرح الأسماء المرشحة لمنصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".