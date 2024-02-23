باب الربيع.. آخر موجة برد تزور العراق الأحد المقبل تسبقها حالة جوية ممطرة

2024-02-23 23:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، يوم الجمعة، إلى حالة جوية ممطرة تبدأ من ساعات صباح يوم غد السبت وتستمر إلى ساعات المساء، فيما تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد بسبب عبور كتلة هوائية قطبية تستمر لعدة أيام، وتعتبر الموجة الباردة الأخيرة قبل الدخول في فصل الربيع.

وقال الراصد الجوي، أحمد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إنه "حالة جوية ممطرة والأفضلية لمناطق الجنوب تبدأ من ساعات صباح يوم غد السبت وتستمر إلى ساعات المساء، يتخللها الرعد والبرق مع سحب مشبعة بالتبريد تعطي فرص أمطار ديمية (أي متواصلة) في أغلب المناطق".

وتوقع التميمي، "انخفاضاً في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد بسبب عبور كتلة هوائية قطبية تستمر لعدة أيام، وتعتبر الموجة الباردة الأخيرة قبل دخولنا في فصل الربيع، ولكن لا تعني نهاية موسم الأمطار".

وفي وقت سابق، توقع الراصد الجوي علي الزيادي، تعرض العراق لمنخفض ممطر عميق، مسبباً تساقط أمطار غزيرة بدءاً من يوم غد السبت.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتعرض ابتداءً من ساعات صباح يوم غد السبت، إلى منخفض ممطر عميق، يؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى غزيرة ذات طابع ديمي متواصل حتى فجر الأحد، ببعض الأماكن".

وحذر الراصد الجوي، من غزارة الأمطار، خاصة في بادية الجنوب وبادية النخيب ومدن المثنى والديوانية وذي قار والنجف والبصرة.

وأضاف الزيادي، أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة الشدة في باقي مدن الفرات الأوسط واسط كربلاء، مستبعداً تأثر المدن الوسطى والأقسام الشمالية بالحالة الماطرة.

ورجح الزيادي، قدوم حالة ماطرة مرتقبه أقل شدة يوم (28 شباط الجاري) في بعض مدن البلاد، فيما تشير التوقعات إلى عودة الأمطار مطلع شهر آذار المقبل.