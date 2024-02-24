ثلاث محافظات تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

2024-02-24 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظات ذي قار وميسان والبصرة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.وقال الناطق بإسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة ماعدا الصحية والخدمية منها وبنسبة 50% وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لآداء شعيرة الزيارة الشعبانية المباركة".من جانبه قرر محافظ ميسان حبيب ظاهر راضي تعطيل الدوام في المحافظة الاثنين المقبل بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج) .كما قرر مجلس محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل في المحافظة بمناسبة زيارة النصف من شعبان.