الكهرباء تعلن الاستنفار للشعبانية وتكشف خطتها

2024-02-24 00:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (23 شباط 2023) جميع ملاكات شركات الفرات الأوسط (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، بالإستنفار التام لجميع قدرات الشركات والفروع والمحطات وشبكات النقل والتوزيع، والجهد الألي، لتواكب بجهوزية تامة تأمين خدمة زائري كربلاء في زيارة ليلة النصف من شعبان التي تصادف الإثنين المقبل.

وأوعز وزير الكهرباء بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، "تشكيل غرفة عمليات دائمة الإنعقاد يتواجد فيها المديرين العامين ومديري الفروع، لوضع خطة كاملة بالتنسيق مع جهود دواوين المحافظات والدوائر البلدية ، والجهد العسكري والأمني، تستلزم مراقبة حرف الأحمال، والخطوط الناقلة خصوصاً الحيوية منها، وتهيئة شبكات التوزيع لتضطلع بخدمة الزائرين والمواكب الحسينية في مداخل كربلاء وطرق سير الزائرين".

وأشار البيان الى "تأمين إلانارة الكاملة للشوارع والطرق الرئيسية سواءً الحولية منها او المحورية لمداخل ومخارج المحافظات، وخصوصاً المؤدية لكربلاء المقدسة، وتواجد كامل لملاكات الصيانة ، وفرق صيانات جوالة وثابتة تجهز بكامل معدات الشبكة لتعالج مباشرة ايَ اختناقات وطوارئ في الشبكة الكهربائية".

ولفت البيان الى "إسناد الفرق الهندسية والفنية بالاليات المتخصصة والحقلية (الكرينات والهيابات والرافعات وعجلات الصيانة)، مع توفير الحوضيات (تناكر المياه) للمشاركة في خدمة الزائرين، كما توفير المولدات الساندة والوقود للطوارئ".