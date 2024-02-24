ميسان تلتحق بكربلاء وذي قار وتعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

2024-02-24 00:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت محافظة ميسان، اليوم الجمعة (23 شباط 2024) تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وذكر بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، انه تقرر "ان يكون يوم الإثنين المقبل عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (ع)".

وكانت محافظتا كربلاء وذي قار قد قررتا أيضاً تعطيل دوام الإثنين المقبل بمناسبة الزيارة النصف من شعبان.



