محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

2024-02-24 00:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (23 شباط 2024) تعطيل دوام يوم الإثنين المقبل.

وقال مدير إعلام مجلس المحافظة حيدر الربيعي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبمناسبة الزيارة الشعبانية قرر رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة ماعدا الصحية والخدمية منها وبنسبة ٥٠% وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لآداء الزيارة الشعبانية".

وكانت محافظة كربلاء قررت بوقت سابق تعطيل داوم الإثنين المقبل في المحافظة بمناسبة النصف من شعبان.



