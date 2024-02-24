بعد ساعات من الآن.. موجة مطرية تتبعها أيام "حبلى" بمفاجآت الطقس حتى آخر موجة برودة

2024-02-24 00:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت خرائط طقس العراق، عن موجة مطرية وشيكة ستبدأ بعد ساعات من الان، وتستمر لاكثر من 24 ساعة، قبل ان تعود الثلاثاء، فيما تشير معلومات الطقس الى موجة باردة وهطول ثلجي في بعض المناطق.





وقال الراصد الجوي صادق عطية في منشور له على الفيسبوك، ان حركة السحب في أجواء البلاد تندفع من جهة الغرب معلنة عن حالة جوية ممطرة ستبدأ بوادرها فجر وصباح يوم السبت بهطول أمطار خفيفة الى معتدلة في غرب وجنوب غرب البلاد، وتندفع مع ساعات النهار والمساء نحو مدن الجنوب والفرات الأوسط، مع هطول خفيف متفرق يشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين وواسط وجنوب ديالى".





واضاف انه "بسبب تواجد مرتفع في الطبقات القريبة من سطح الارض فان الهطول سيأخذ طابع الديمي في بعض الاماكن مع فترات من الغزارة في مناطق محددة احيانا"، مشيرا الى انه "تنتهي فرص الأمطار خلال ساعات صباح الأحد، يرافقها هبوب رياح شمالية معتدلة الى باردة تسبب انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة".





وأكد ان "الأجواء تصحو يومي الاحد والاثنين وتعود فرص الامطار مساء يوم الثلاثاء وتستمر الأربعاء"، مبينا انها "لاتشمل كل المدن ولكن فرص الأمطار جيدة لمدينة البصرة ومدن الجنوب وشمال شرق البلاد، يرافقها انخفاض واضح بدرجات الحرارة وهطول ثلجي ربما يشمل المناطق المنخفضة في مركز مدينة السليمانية ".





واوضح انه "بعد موجة الامطار هذه، متوقع ان تتأثر مدن البلاد بموجة باردة تستمر لبدايات شهر آذار، وهي ستكون آخر موجات البرودة الشتوية حيث الدخول بعدها لأجواء لموسم الربيع مناخيا".







