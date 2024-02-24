فرقة العباس القتالية: مهرجان فتوى الجهاد الكفائي استذكار لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى

2024-02-24 01:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع - عباس الرحيميأقامت فرقة العباس القتالية، مهرجانها السنوي لمناسبة الذكرى العاشرة لصدور فتوى الجهاد الكفائي عند ضريح الامام العباس (عليه السلام)، تزامناً مع زيارة النصف من شعبان ، فيما اشارت الى ان اقامة المهرجان يأتي إستذكاراً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى .وقال قائد فرقة العباس الشيخ ميثم الزيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ذكرى صدور فتوى الجهاد هي مناسبة عطرة لها أثر في تأريخ العراق ومستقبله وقد مضى عليها عقد من الزمن عندما أحتلت عصابات داعش الإرهابية أجزاءً واسعة من البلد الذي أوشك أن يُقسّم لولا هذه الفتوى ولولا الإستجابة السريعة لأبناء هذا الوطن" .واشار الزيدي الى أن "إقامة هذا المهرجان هو إستذكار لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وبطولات أبناء الشعب العراقي بمختلف مسمياتهم وعناوينهم"، موضحاً أن "فرقة العباس القتالية ولدت من رحم هذه العتبة المباركة وكان لها دور في جميع المعارك التي خاضتها منذ أول معركة الى آخر معركة وما زالت ترابط وتساند وترسل رسائل الى الشعب العراقي أنها في اقصى مستويات الإستعداد ومستعدة لأي سيناريو قد يحدث في المستقبل" .