محافظ بغداد يكشف عن ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات

2024-02-24 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، عن ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في العاصمة.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحا نسب لمحافظ بغداد عبد المطلب العلوي بشأن عمل المولدات، وعليه نوضح ان المحافظ أشار إلى ان هناك ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في العاصمة بغداد ، سيتم الإعلان عنها بعد صياغتها وبلورتها بشكل نهائي مع الجهات المعنية وبما يخدم اهلنا الكرام في بغداد ".وأضاف، ان " المحافظ لم يتطرق أبداً إلى فرض اجراءات رادعة بحق المولدات المخالفة عن نصب العدادات كما ورد في بعض وسائل الاعلام "، داعيا "وسائل الإعلام والمدونين في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات".