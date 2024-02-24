2024-02-24 01:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال شخص يتاجر بالاعضاء البشرية في محافظة المثنى. وذكر المصدر لايرث نيوز، انه تم القبض على شخص يتاجر بالاعضاء البشرية من قبل قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في المثنى، خلال نصب كمين محكم له”. واضاف “اثناء التحقيق معه اعترف انه قام ببيت (كلية) شقيقه بالاتفاق من خلال الذهاب […]

ظهرت المقالة باع “كلية” شقيقه.. اعتقال شخص يتاجر بالاعضاء البشرية في المثنى أولاً على ايرث نيوز.