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محافظة بغداد تنفي تصريحاً للمحافظ يخص فرض إجراءات رادعة بحق المولدات المخالفة عن نصب العدادات

محافظة بغداد تنفي تصريحاً للمحافظ يخص فرض إجراءات رادعة بحق المولدات المخالفة عن نصب العدادات
محافظة بغداد تنفي تصريحاً للمحافظ يخص فرض إجراءات رادعة بحق المولدات المخالفة عن نصب العدادات
2024-02-24 01:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، عن ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في العاصمة. وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز ، أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحا نسب لمحافظ بغداد عبد المطلب العلوي بشأن عمل المولدات، وعليه نوضح ان المحافظ أشار إلى ان هناك ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في […]

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