2024-02-24 01:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، عن ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في العاصمة. وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته ايرث نيوز ، أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحا نسب لمحافظ بغداد عبد المطلب العلوي بشأن عمل المولدات، وعليه نوضح ان المحافظ أشار إلى ان هناك ورقة معدة لتنظيم عمل المولدات في […]

ظهرت المقالة محافظة بغداد تنفي تصريحاً للمحافظ يخص فرض إجراءات رادعة بحق المولدات المخالفة عن نصب العدادات أولاً على ايرث نيوز.